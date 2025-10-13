SICT reporta ya solo dos carreteras con cierre tras temporal que afectó a 5 estados del país

octubre 13, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de su titular Jesús Esteva, informó sobre las labores de atención a las afectaciones en las carreteras federales derivadas de las lluvias extraordinarias registradas en varias entidades del país.

En total, se registraron 132 interrupciones en la red federal, que abarcan más de 1,060 kilómetros de carreteras.

Hasta el momento, 130 interrupciones ya han sido liberadas, quedando únicamente dos cierres totales en los puentes Garcés y Garcés Auxiliar, en Hidalgo, donde los trabajos continúan a la espera de que bajen las aguas para evaluar posibles daños estructurales y definir rutas alternas.

En Hidalgo se reportaron 25 interrupciones en más de 600 kilómetros, atendidas con 96 máquinas y 120 trabajadores, removiendo 26 mil metros cúbicos de material.

Las principales vías afectadas incluyen la carretera 85 Pachuca-Ciudad Valle, la 105 Pachuca-Tampico y la 102 Guajita-Chicontepec-Álamo.

En Puebla, se registraron 20 interrupciones en 71 kilómetros de carreteras, principalmente en los tramos Pachuca-Tuxpan, Teziutlán-Nautla y Pachuca.

Los trabajos se realizaron con 31 máquinas y 41 trabajadores, logrando retirar 75 mil metros cúbicos de material y liberando la autopista que había sufrido un deslave importante.

Querétaro presentó 7 interrupciones, principalmente en las carreteras 120 y 69, donde se removieron 13,600 metros cúbicos de material con 24 máquinas y 85 trabajadores.

San Luis Potosí registró también 7 interrupciones, atendidas con 31 máquinas y 48 trabajadores, quienes además comenzaron a apoyar las carreteras estatales y caminos alimentadores.

Veracruz fue el estado más afectado, con 73 interrupciones que abarcan 90 kilómetros de carreteras federales. Las labores de limpieza y rehabilitación incluyen 94 máquinas y 184 trabajadores, quienes han retirado 11,852 metros cúbicos de material y están instalando puentes provisionales en tramos críticos, principalmente de Huayacocotla a Ilamatlán, así como apoyando a los gobiernos municipales en Álamo y Poza Rica.

En total, las acciones de la SICT movilizan 478 trabajadores y 276 máquinas, con presencia en 75 municipios y la atención de 32 puentes vehiculares afectados en carreteras estatales, municipales y alimentadores.

Se han retirado 126 mil metros cúbicos de materiales, priorizando la apertura segura de los caminos para permitir el acceso a las zonas afectadas.

El secretario Esteva destacó que los trabajos se realizan con precaución: en algunos casos se mantiene parte del material para garantizar la seguridad, y se realizan evaluaciones técnicas permanentes para la reconstrucción futura de puentes y carreteras.