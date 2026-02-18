«Si te agarramos te linchamos»: vecinos de la Colonia Represa del Carmen
febrero 18, 2026
Juan David Castilla
Vecinos de la colonia Represa de Carmen, en la ciudad de Xalapa, colocaron lonas con el mensaje “si te agarramos te linchamos”, debido a los robos y asaltos que han repuntado durante los últimos tres meses.
Cansados de los atracos también instalaron desde hace tiempo alarmas vecinales y redes de monitoreo por cámaras sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en las inmediaciones de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC).
Los robos y asaltos han ocurrido principalmente sobre las calles Miguel Alemán, Emiliano Zapata y la avenida Ruiz Cortines.
De acuerdo con Miguel Ángel Martínez Ortiz, vecino de la zona desde hace 40 años, el último mes ha sido particularmente violento: cuatro casas habitación fueron robadas en una sola cuadra y los asaltos a transeúntes con armas blancas son constantes.
«Nos unimos por la situación que pasamos: mucho robo y asalto a los mismos vecinos. El sábado pasado asaltaron el ‘Fasti’ y a un joven en la esquina», relató.
Otros vecinos señalaron que los delincuentes también han puesto el ojo en los vehículos y motocicletas. «Hace ocho días intentaron llevarse una moto a las diez de la noche frente a un negocio de tacos. Los vecinos tenemos cámaras y subimos los videos a redes sociales para alertar a la comunidad», explicó.
Otra de las lonas, bajo el encabezado «Vecino Vigilante», advierte que cualquier vehículo o persona sospechosa que permanezca más de 10 minutos en la zona será reportada inmediatamente a la Policía Municipal.
A pesar de que la colonia cuenta con sistemas de seguridad ciudadana, los habitantes denuncian que la respuesta policial es insuficiente. Critican que las patrullas pasan a gran velocidad sin realizar labores de vigilancia real y que, en caso de emergencia, tardan hasta una hora en llegar tras activarse la alarma.
Además de la inseguridad delictiva, los vecinos enfrentan riesgos viales. Reportaron constantes accidentes en las esquinas debido a que los conductores no respetan los límites de velocidad, por lo que solicitarán formalmente al Ayuntamiento la instalación de topes para proteger a los peatones, especialmente a los adultos mayores que residen en el área.
Los representantes vecinales esperan concretar una reunión con autoridades de Seguridad Pública y regidores este próximo viernes. Exigen presencia policial permanente, especialmente en el horario crítico de las 12:00 a las 4:00 de la madrugada, para evitar que las amenazas de las lonas tengan que convertirse en acciones de fuerza ciudadana.