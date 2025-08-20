Si quieres aprender a maquillarte como profesional, invitan a curso “con las mejores técnicas del país”

agosto 20, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Si te gusta maquillarte, pero no sabes cómo hacel, el maquillador profesional y fundador de Nala Beauty Studio, Rogelio González, está invitando a la ciudadanía xalapeña a asistir al curso de automaquillaje con reconocimiento avalado por la red SEP-Conocer, que llevará a cabo este domingo 21 de septiembre en el Hotel Klimt.

Este curso, aseguró, es innovador y único en la ciudad, que busca dar un servicio tanto para uso personal como para profesionales del ámbito para que creen oportunidades laborales e impulsen sus negocios a nivel local.

Y es que, señaló, se ha formado con los mejores maquilladores del país, como Javier de la Rosa y Pepe Gutiérrez, quienes han maquilado a personalidades como Thalía, Belinda, Anahí, Gloria Trevi, Ximena Navarrete, Karime Pindter, Paris Hilton, entre otras. Por lo que ha aprendido las mejores técnicas que pondrá al alcance del público xalapeño.

“En este curso se verán las diferentes técnicas y tendencias del 2025-2026, he trabajado con los maquilladores más grandes de toda la República como Javier de la Rosa con una gran trayectoria, que nos ha enseñado a trabajar con producto de lujo de alta gama y que ha sido el director de Mercedes Benz Fashion Week México, diseñador de imagen de TV Azteca y de Televisa que ha trabajado con más de 90 celebridades famosas. Y con Pepe Gutiérrez, estilista y colorista (…)”, comentó.

También dijo que, como profesional ha colaborado con diversas representes de belleza como Miss Teen Riviera Maya 2023, Miss Mexicana Universal Veracruz 2021 y 2022, Miss Teen 2021, Miss Turismo Veracruz 2024, así como Miss Universo Veracruz 2024 Fernanda Pumar.

“Será una experiencia practica y personaliza profesional, donde cada participante aprenderá técnicas actuales con productos de alta gama, kit de brochas incluido y coffee brake para disfrutar mientras aprendemos (…)».

Los asistentes no necesitan llevar su maquillaje pues el curso incluirá todo lo que necesitan, por lo que exhortó a los interesados en asistir a consultar más información a través del número telefónico 2281142112 y las redes sociales de Nala_Beauty_Studio. Costo será de 2 mil 400 pesos e incluirá un kit de brochas profesionales con valor en el mercado de mil 800 pesos.