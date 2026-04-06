Sheinbaum ve “tintes políticos” en bloqueos de campesinos y transportistas

abril 6, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que únicamente un pequeño grupo de líderes agrícolas está promoviendo los bloqueos carreteros, mientras el gobierno federal continúa atendiendo de manera permanente las demandas de los productores ante la caída de los precios internacionales de granos como maíz, frijol, sorgo y trigo.

En conferencia, la mandataria explicó que desde noviembre se han destinado cerca de cuatro mil millones de pesos a más de 45 mil productores de manera directa, además de mantener reuniones periódicas con agricultores para lograr acuerdos con compradores nacionales, como harineras, tortilleros y empresas de alimentos para ganado, con el fin de priorizar la compra de producto mexicano antes de importar.

Sheinbaum subrayó que las movilizaciones no reflejan la postura de la mayoría de los agricultores, quienes ya reciben apoyos y están incluidos en los canales de diálogo abiertos por el gobierno:

“Hay algunos líderes, tres o cuatro realmente de algunas organizaciones, que son los que están promoviendo el cierre de las carreteras. No es que haya razón por parte del gobierno de México, sino que los recursos que tenemos no son infinitos como para cubrir todos los montos que ellos quieren”.

La presidenta también reconoció que algunas demandas son más complejas, como la salida de granos del Tratado de Libre Comercio, pero reiteró que se escuchan y se atienden a través de la Secretaría de Economía.

Sobre posibles tintes políticos en las movilizaciones, señaló que corresponde a cada quien sacar sus conclusiones, aunque el enfoque del gobierno sigue siendo el diálogo y la solución de largo plazo para la mayoría de los productores.

Finalmente, Sheinbaum enfatizó que el gobierno busca un acuerdo global para que la caída de precios de los granos tenga una solución sostenible: “Estamos buscando un acuerdo global para que cuando baje el precio de los granos podamos tener una solución de largo plazo”.