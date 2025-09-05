Sheinbaum también analiza declarar feriado el día de inauguración del Mundial 2026

septiembre 5, 2025

En el caso de la Ciudad de México así se hará

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, informó que se analiza declarar día feriado en todo el país con motivo de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Azteca.

Durante su 232 #MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional, la primera mandataria de la nación señaló que la presentación oficial del Mundial se realizará próximamente, en los próximos días o semanas, y que ya se encuentran en los últimos detalles organizativos.

“Vamos a presentar el Mundial yo creo que la próxima semana, esta semana o la otra. Estamos ya en los últimos detalles de algunas cuestiones organizativas”, indicó.

Sheinbaum dijo que Gabriela Cuevas y la titular de la Secretaría de Gobernación, explicarán todo el esfuerzo logístico que implica un evento de esta magnitud.

En cuanto a la transmisión de los partidos en la Ciudad de México, la presidenta detalló que se pretende instalar pantallas en el Zócalo para que la población pueda seguir los encuentros, en coordinación con la FIFA, que establece las reglas y acuerdos con patrocinadores.

Señaló que la determinación de los costos de los boletos no depende del gobierno, sino de la FIFA y del Estadio Azteca, así como de los otros estadios sede en Guadalajara y Monterrey.

“Vamos a buscar que aquí en el Zócalo estén pantallas en coordinación con la FIFA, que tiene sus reglas la FIFA. (…) Pero, vamos a buscar que los partidos se puedan ver en un lugar público.

“(…) Entonces, estamos poniéndonos de acuerdo con la FIFA para ver, porque ellos tienen patrocinadores, pues tienen una serie de reglas que se tienen que seguir para poder poner las pantallas. Entonces, estamos viendo con ellos a ver si lo podemos poner en el Zócalo”, comentó.

Al ser cuestionada sobre el posible día feriado, Sheinbaum respondió que la decisión se anunciará próximamente junto con los detalles del evento.