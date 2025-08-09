Sheinbaum supervisa ampliación del Puerto de Manzanillo; obra concluirá en 2026

agosto 9, 2025

Carlos Guzmán | Enviado, Manzanillo.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó la mañana de este sábado el puerto de Manzanillo para supervisar el avance de la obra de ampliación, la cual se prevé concluir e inaugurase a mediados de 2026.

Mediante un mensaje en redes sociales y tres fotografías donde aparece acompañada de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, así como del equipo de ingenieros responsables, la mandataria federal señaló que aprovechó su gira de trabajo por el occidente del país para realizar la visita.

“Durante la gira de trabajo por Colima, visitamos el puerto de Manzanillo para evaluar los trabajos de ampliación”, publicó en X.

El proyecto, busca incrementar la capacidad operativa del puerto, considerado uno de los más importantes del Pacífico mexicano, con el fin de fortalecer el comercio exterior y mejorar la logística marítima del país del puerto más importante del país.