Sheinbaum revela que ya hay diálogo con Adidas por plagio de huaraches de “Oaxaca Sleep On”

agosto 8, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras la controversia generada por el lanzamiento del calzado “Oaxaca Sleep On” por la empresa Adidas, que provocó inconformidad entre las comunidades indígenas de Oaxaca por la supuesta apropiación cultural de sus tradicionales huaraches, se han iniciado formalmente pláticas entre Adidas y el gobierno del estado de Oaxaca para resolver el conflicto.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), está acompañando este diálogo conforme a lo estipulado en la Ley de Patrimonio Cultural. La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, informó que Adidas, junto con un diseñador norteamericano, reconoció la necesidad de abrir este canal de comunicación con las autoridades oaxaqueñas.

“Van a iniciar ya pláticas y llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del Indautor, porque así lo dicta la Ley de Patrimonio. Comenzarán esas pláticas, sobre todo para el resarcimiento al pueblo que se vio plagiado y que sufrió esta apropiación cultural”, explicó Núñez Bespalova.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la administración federal está revisando la parte jurídica para respaldar a las comunidades indígenas afectadas, y aseguró que trabajan en una ley que garantice la protección de la creatividad indígena, frecuentemente usurpada por grandes empresas.

La controversia principal gira en torno a la utilización sin consentimiento de los huaraches tradicionales del pueblo de Yalalaj, Oaxaca, los cuales fueron incorporados sin permiso en el diseño del calzado por Adidas.

Aunque aún no se ha definido si el producto será retirado del mercado, las autoridades indicaron que se están evaluando las vías legales para garantizar el respeto al patrimonio cultural indígena y buscar una solución satisfactoria para la comunidad afectada.

En caso de que las negociaciones no avancen favorablemente, el gobierno no descarta emprender acciones legales para proteger los derechos colectivos de los pueblos originarios de Oaxaca.