Sheinbaum reitera: “reforma a Ley de Amparo es para evitar se abuse para impedir acción de la justicia”

septiembre 18, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, vinculada a la reforma constitucional al Poder Judicial, y destacó la necesidad de garantizar una justicia expedita sin que se abuse de esta figura legal.

Durante su intervención, Sheinbaum explicó que la reforma constitucional establece que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular y contempla medidas para agilizar la resolución de los juicios, evitando procesos que puedan extenderse hasta 25 años.

“Para poder cumplir lo que dice la Constitución se tienen que modificar una serie de leyes, entre ellas el juicio de amparo”, señaló.

La presidenta subrayó que en México, incluso después de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), todavía es posible interponer un amparo frente a la ejecución de dicha resolución, algo poco común a nivel internacional.

Este mecanismo, dijo, puede generar procesos interminables que retrasan la aplicación efectiva de la justicia.

“Entonces, el amparo que da, tal cual lo establece la Constitución, es algo muy importante en nuestras leyes, es la defensa del ciudadano y es fundamental que exista la defensa del ciudadano frente a un acto de autoridad, es indispensable. Lo que es muy importante es que la justicia pueda ser expedita, no lleve tanto tiempo y que tampoco se abuse de esta figura”, afirmó.

Sheinbaum destacó que las reformas buscan resguardar los derechos de la ciudadanía, pero también garantizar que los procesos legales no se prolonguen de manera innecesaria.

Sobre la aprobación de la iniciativa, indicó que será el Congreso quien decida su implementación.