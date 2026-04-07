Sheinbaum reitera que se atenderá a productores y transportistas

abril 7, 2026

“Fueron realmente pocos los que bloquearon” ayer, indica

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el impacto de los bloqueos carreteros recientes en el país al asegurar que fueron “realmente pocos” y que, en la mayoría de los casos, se habilitaron vías alternas para evitar afectaciones mayores al transporte de carga y de pasajeros.

Durante su intervención, la mandataria sostuvo que la magnitud de las protestas estuvo lejos de lo que se había anticipado y subrayó que incluso en algunos puntos los manifestantes optaron por liberar casetas. Indicó que hasta el momento persisten únicamente dos o tres bloqueos activos, ubicados principalmente en Guanajuato y Baja California, donde —afirmó— ya se atienden mediante diálogo o rutas alternas.

Más allá del balance operativo de los bloqueos, Sheinbaum marcó un posicionamiento político de fondo: el rechazo a retomar esquemas de intermediación en la entrega de apoyos públicos.

“Siempre va a haber diálogo”, dijo, pero dejó claro que su gobierno no regresará al modelo en el que los recursos se entregaban a organizaciones sociales o líderes para su distribución. “Eso ya no”, enfatizó.

La presidenta explicó que el eje de su política social es la entrega directa de apoyos a los beneficiarios, sin importar filiación política, pertenencia a organizaciones o cargos públicos. Con ello, busca evitar prácticas del pasado donde —señaló— los líderes concentraban los recursos y decidían su reparto.

Como ejemplo, Sheinbaum relató su reciente visita a Zacatecas, donde se implementa el Plan Frijol, una estrategia que abarca desde el mejoramiento de semillas hasta el acopio y establecimiento de precios de garantía.

Destacó que, de un año a otro, el acopio del grano se duplicó; sin embargo, reconoció que aún existen demandas de productores para ampliar la cobertura. En ese contexto, criticó que algunas solicitudes estén mediadas por organizaciones.

“Si quieren que regresemos a las organizaciones, no”, afirmó, al reiterar que los programas están abiertos a inscripción individual mediante padrón, sin intermediarios.

La mandataria envió un mensaje directo a quienes encabezan protestas: el gobierno mantendrá mesas de diálogo y apoyos dentro de los límites presupuestales, pero no cederá a presiones para canalizar recursos a través de organizaciones o figuras políticas.

En su discurso, subrayó que esta postura aplica sin distinción partidista: “sea del PRI, del PAN o de Morena”, el apoyo será directo al productor o beneficiario.