Sheinbaum rechaza ingerencia en relevo presidencial del Perú

abril 6, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura sobre el proceso electoral en Perú al rechazar cualquier tipo de intervención de su gobierno en campañas extranjeras, aunque dejó abierta la puerta a que las ideas de la llamada Cuarta Transformación puedan ser retomadas en otros países.

Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre el candidato peruano Ricardo Belmont —quien ha planteado replicar el modelo de la 4T— y fue enfática al “negar contundentemente” que México financie movimientos políticos en el extranjero.

“Nosotros tenemos relación con los pueblos y con los gobiernos de los países con los que hay relaciones diplomáticas, pero no intervenimos”, subrayó.

Sheinbaum sostuvo que el llamado “humanismo mexicano”, impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, forma parte de un pensamiento universal, por lo que cualquier país puede retomar sus principios si así lo decide.

“No tiene copyright”, afirmó, al señalar que las experiencias consideradas exitosas en México pueden servir de referencia internacional.

No obstante, evitó pronunciarse directamente sobre preferencias electorales en Perú al argumentar que se trata de un proceso en curso.

Aun así, marcó una línea política clara: “lo más importante es que gane el pueblo”, dijo, al expresar su deseo de que los gobiernos atiendan a los sectores más vulnerables.

En uno de los puntos más delicados, la presidenta reiteró su postura sobre el exmandatario peruano Pedro Castillo, actualmente preso, cuya liberación volvió a solicitar.

Sheinbaum calificó su encarcelamiento como “injusto” y señaló que existen argumentos jurídicos —relacionados con el número de votos requeridos para su destitución— que podrían sustentar su liberación.

Además, sugirió que en el caso hay elementos de “racismo y clasismo”, aunque enfatizó que el principal sustento es de carácter legal.

Sobre la relación bilateral, la presidenta reconoció que no hay señales del actual gobierno peruano para restablecer vínculos con México, luego de la ruptura diplomática ocurrida tras la crisis política en ese país.

“Ellos fueron quienes rompieron relaciones”, recordó, al tiempo que aseguró que los lazos con el pueblo peruano se mantendrán.