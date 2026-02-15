Sheinbaum presenta el plan de incentivos fiscales a la industria cinematográfica

febrero 15, 2026

Se busca que 75% de la proveeduría en la realización de series y cualquier concepto del séptimo arte sea mexicana

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno de México presentó un nuevo incentivo fiscal para la industria cinematográfica y audiovisual, con el que busca atraer producciones nacionales e internacionales, fortalecer al cine independiente y garantizar que la derrama económica beneficie directamente al talento y la proveeduría mexicana.

Durante un acto realizado en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que la cultura es un derecho y no un privilegio, y que el cine forma parte central de la identidad, la memoria y la soberanía cultural del país. “La idea es que una producción internacional no llegue con todo y se vaya, sino que aquí se desarrolle con el talento que tenemos en México”, afirmó.

El nuevo mecanismo consiste en un crédito fiscal contra el ISR de hasta 30% del gasto realizado en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto, siempre que al menos 70% de la proveeduría sea mexicana.

La medida aplicará para largometrajes, series, documentales, animación, efectos especiales y procesos de posproducción. El incentivo será publicado en el Diario Oficial de la Federación este lunes y forma parte de una política integral que combina fomento económico, formación profesional, fortalecimiento institucional y defensa de la producción nacional.

El anuncio marca un cambio estructural en la política cultural del país: el cine deja de verse únicamente como una industria creativa y se consolida como motor de desarrollo económico, cohesión social y proyección internacional, con reglas claras que priorizan la contratación de talento mexicano.

A su vez, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, explicó que la estrategia abarca toda la cadena cinematográfica, desde la formación hasta la preservación:

“Buscamos democratizar los apoyos, ampliar las voces y garantizar condiciones estructurales para que el sector sea sostenible”.

Entre las acciones destacadas se encuentran:

• Incremento de casi 20% al estímulo Eficine y 25% al presupuesto del IMCINE. • Eliminación del cobro de inscripciones en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). • Apertura del CCC Chapultepec, orientado a oficios cinematográficos. • Fortalecimiento de la Cineteca Chapultepec y creación de un archivo nacional fílmico. • Anuncio de una nueva Ley de Cine y Audiovisual, que garantiza permanencia normativa al fomento cinematográfico y establece la exhibición obligatoria de cine nacional en salas.

Por su parte, la productora Ina Payán celebró el anuncio al señalar que el incentivo permitirá que producciones mexicanas no se vean obligadas a migrar a otros países por falta de apoyos. “Cada unidad de apoyo genera entre tres y nueve unidades de actividad económica. Este mecanismo fortalece la cadena de valor, genera empleo y protege nuestra soberanía cultural”, afirmó.

Al evento asistieron también figuras clave de la política y del sector cultural, entre ellas la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez; la empresaria Altagracia Gómez, y la actriz veracruzana Salma Hayek, a quien la presidenta reconoció por llevar la cultura mexicana al mundo y defender a la comunidad migrante en Estados Unidos.

Sheinbaum recordó que esta política se suma al Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, iniciado en el sexenio anterior, y reiteró que el objetivo de su gobierno es estar “a la altura de la creatividad extraordinaria del pueblo de México”.

Con este anuncio, el gobierno federal busca reposicionar a México como un polo competitivo del cine global, sin sacrificar identidad, derechos culturales ni desarrollo interno, apostando por un modelo donde la cultura y la economía avancen de la mano.