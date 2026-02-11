Sheinbaum pide calma ante casos de sarampión

febrero 11, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población a mantener la calma y atender únicamente la información oficial de las autoridades sanitarias, ante la detección de brotes de sarampión en algunas entidades del país, al subrayar que la gran mayoría de las y los mexicanos cuenta con esquema completo de vacunación y que existen 28 millones de dosis disponibles, suficientes para atender la demanda nacional.

Durante su mensaje, la mandataria fue enfática en que no se trata de una situación alarmante, y advirtió que generar pánico podría provocar desinformación innecesaria.

“Primero hay que guardar la calma, porque si no se genera la idea de que estamos frente a una terrible circunstancia. Hay que escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que México cuenta con una sólida cobertura de vacunación, tanto en niñas y niños como en adultos, lo que reduce significativamente el riesgo de complicaciones graves.

Recordó que el esquema de vacunación contra el sarampión ha evolucionado con base en estudios médicos, pasando de una segunda dosis a los seis años, a una aplicación más temprana, a los 18 meses, con el objetivo de asegurar que la población infantil complete su protección.

Detalló que actualmente la orientación sanitaria establece que niñas y niños desde los seis meses y hasta los 12 años que no cuenten con su esquema completo deben acudir a los centros de salud.

En el caso de quienes ya recibieron la primera dosis y han pasado al menos seis meses, también pueden aplicarse la segunda.

Subrayó que no se puede vacunar antes de los seis meses, ya que podría generar efectos adversos en los bebés.

“Si sus hijas o hijos ya tienen las dos dosis, no se preocupen. Están protegidos”, reiteró la presidenta, al tiempo que insistió en que el llamado es preventivo y responsable, no de alarma.

Ante la presencia de mayores brotes en algunos estados, la estrategia contempla también la vacunación de jóvenes y adultos de 13 a 49 años, conforme a las indicaciones específicas de las secretarías de Salud estatales.

Las vacunas están disponibles en IMSS, IMSS-Bienestar, Issste y centros de salud estatales, con una distribución garantizada en todo el país.

Para evitar mensajes contradictorios, Sheinbaum anunció una reunión con gobernadores y autoridades de Salud con el fin de unificar la información y la estrategia nacional.

“Este no es un asunto político, es un asunto de salud pública. Todos debemos dar la misma información”, afirmó.

Sobre el uso de cubrebocas, explicó que puede ser una medida complementaria en algunos contextos, ya que el sarampión se transmite por vía respiratoria; sin embargo, aclaró que quienes cuentan con su esquema completo de vacunación están protegidos, y en caso de contagio, la enfermedad se presentaría de forma leve.

Asimismo, informó que se trabaja con la Secretaría de Educación Pública para difundir información clara en las escuelas, mediante carteles y materiales informativos, con el fin de que madres, padres y docentes conozcan las medidas preventivas.

Finalmente, la presidenta aseguró que, de ser necesario, el gobierno de México ya mantiene contacto con fabricantes y con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adquirir más vacunas, aunque recalcó que las dosis actuales son suficientes e incluso excedentes.

“Quien ya está vacunado, que esté tranquilo. Quien no lo esté, principalmente niñas y niños, que acudan a los centros de salud. Vamos a mantener una sola estrategia y la misma información en todo el país”, concluyó.