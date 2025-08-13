Sheinbaum pide a la Permanente ratificar a Villamil al frente del SPR

agosto 13, 2025

En la sesión de este miércoles se hará la ratificación oficial

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, sometió a la consideración de la Comisión Permanente la ratificación de Jenaro Villamil Rodríguez como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) para un nuevo periodo de cinco años.

Esta propuesta se realiza en cumplimiento de los artículos 60, apartado B, fracción V, párrafo tercero, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 18 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que establecen la creación de un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa y de gestión, cuyo objetivo es garantizar el acceso a servicios de radiodifusión sin fines de lucro para toda la población.

El cargo de presidente del SPR dura cinco años y puede renovarse una sola vez. La designación se realiza a propuesta del Ejecutivo Federal y requiere el voto de dos terceras partes del Senado o, en recesos, de la Comisión Permanente.

Jenaro Villamil fue nombrado presidente del SPR en febrero de 2019 y su primer periodo concluyó el 14 de febrero de 2024. Actualmente funge como encargado del despacho de la presidencia del organismo.

Villamil cuenta con licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su trayectoria profesional incluye cargos como profesor de periodismo político, reportero en la revista Proceso, socio de la consultoría Prospecta, y colaborador en la redacción de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Además, ha sido columnista, editor y coordinador en diversos medios nacionales, y ponente en numerosos talleres y conferencias en universidades públicas y privadas.

Durante su gestión al frente del SPR (2019-2024), se consolidaron avances significativos en la cobertura, calidad y contenidos de la radiodifusión pública en México.

La calidad de señal en la Red Nacional del SPR mejoró considerablemente, con 51 estaciones en operación, la mayoría en alta definición. La cobertura de población pasó de 56.37% en 2019 a 75.69% en 2024.

Asimismo, se incrementaron en 78% los convenios de vinculación con otros medios públicos e instituciones, pasando de 7 a 18.

En el ámbito digital, la plataforma MxPlus creció de 11,382 usuarios en 2019 a 142,000 en 2024.

Destaca también la implementación de la plataforma “SPR Informa” en 2022, que incluye el proyecto “Infodemia” para combatir la desinformación verificando noticias falsas.

Con esta propuesta, el Ejecutivo Federal busca fortalecer al SPR y garantizar que Jenaro Villamil continúe impulsando la democratización y acceso a la información pública en México, a través de la radio, televisión e internet.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión evaluará este mismo miércoles la propuesta para ratificar a Villamil Rodríguez en este importante cargo para un nuevo periodo de cinco años.