Sheinbaum instala formalmente la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

agosto 11, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tal y como lo adelantó por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum instaló esta tarde la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que estará presidida por Pablo Gómez Álvarez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La mandataria informó que el nuevo órgano tendrá a su cargo la planeación y organización de foros en todo el país, con el objetivo de recoger propuestas y opiniones sobre los cambios que se plantearán al sistema electoral mexicano.

“Instalamos la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez; avanza la planeación de foros que se realizarán en todo el país. Juntas y juntos consolidamos la democracia”, señaló Sheinbaum a través de sus redes sociales.

La Comisión dependerá directamente del Ejecutivo Federal y se prevé que en las próximas semanas presente un calendario detallado de actividades y sedes para los encuentros ciudadanos.