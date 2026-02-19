Sheinbaum encabeza 113 aniversario del Ejército en Puebla

febrero 19, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las Fuerzas Armadas de México son garantía de que el país decidirá su destino con independencia, en un contexto donde las presiones externas, los intereses geopolíticos y los desafíos globales ponen a prueba la soberanía de las naciones.

Así lo manifestó al encabezar la ceremonia conmemorativa al 113 aniversario del Ejército Mexicano en las instalaciones de la Industria Militar en Oriental Puebla, en la que estuvo acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, así como por los mandos de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, y de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

En su mensaje, la mandataria destacó que el Ejército Mexicano nació del pueblo, además de que fue concebido para garantizar que el poder residiera en el pueblo y no para proteger intereses.

Enfatizó que la soberanía no es una consigna abstracta, sino la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposición.

Por ello, afirmó que actualmente el Ejército es una institución profundamente ligada a la voluntad popular y garante de la soberanía nacional, en contraste con épocas del pasado en las que —dijo— se ordenó actuar contra el pueblo.

En ese sentido, destacó que el Ejército no solo cumple con la defensa de las fronteras, sino que también participa activamente en tareas de seguridad pública y en la construcción de proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.

Resaltó el papel de los ingenieros militares en la edificación y modernización de hospitales, ampliando el acceso a la salud; en la construcción y rehabilitación de aeropuertos que fortalecen la conectividad del país; así como en proyectos ferroviarios que integran regiones históricamente olvidadas.

“Cada obra es una manifestación completa de servicio público; cada infraestructura levantada es una expresión de la soberanía en acción“, afirmó.

Claudia Sheinbaum también hizo referencia al Plan DN-III-E como ejemplo de la vocación solidaria del Ejército, pues destacó que, ante desastres naturales, las y los soldados rescatan, distribuyen ayuda y reconstruyen comunidades sin distinción, por su compromiso con el pueblo de México.

Asimismo, señaló que, como primera mujer presidenta del país, reconoce el papel creciente de las mujeres en las Fuerzas Armadas, desde las soldaderas de la Revolución hasta las militares que hoy ocupan posiciones estratégicas dentro de la institución castrense.

Sedena desmantela 2 mil narcolaboratorios

​En su oportunidad, Trevilla Trejo resaltó que la institución ha reforzado el sentido social y humanista del personal militar mediante la actualización de programas de adiestramiento que incluyen materias de protección civil, ética, derechos humanos y civismo.

​Asimismo, destacó la coordinación con la Guardia Nacional, que ha permitido que en el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum se lograra la detención de más de 32 mil personas.

Además, el aseguramiento de 18 mil armas de más de 160 toneladas de diversas drogas y el desmantelamiento de aproximadamente 2 mil laboratorios de metanfetaminas y precursores químicos.

Señaló que la Sedena seguirá contribuyendo con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, pues es el segundo eje más importante en la estrategia de seguridad pública.

También resaltó el papel de los ingenieros militares en la construcción de obras estratégicas para el desarrollo del país, como el Tren Maya y vías ferroviarias hacia el norte del país; las instalaciones hospitalarias y obras hídricas, así como la rehabilitación de carreteras nacionales.