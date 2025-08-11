Sheinbaum desmiente que EU haya hecho queja oficina contra Pablo Gómez por lavado de dinero

agosto 11, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum salió en defensa de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante las recientes señalamientos que han surgido en su contra.

En una declaración, Sheinbaum recordó que nunca hubo una queja formal ni denuncia oficial de parte de Estados Unidos en contra Pablo Gómez en relación con acusaciones de lavado de dinero.

Destacó el trabajo realizado por Gómez Álvarez al frente de la UIF.

“Nunca hubo una queja formal contra Pablo, nunca. Hizo un gran trabajo al frente de la UIF, nunca hubo ninguna queja del gobierno de los Estados Unidos”, aseveró.

La presidenta enfatizó que actualmente la UIF cuenta con más facultades en México que incluso algunas agencias de investigación similares en Estados Unidos.

Sheinbaum añadió que le solicitó personalmente la ayuda de Pablo Gómez para atender temas importantes, resaltando una de sus virtudes: su conocimiento profundo sobre las reformas electorales que se han llevado a cabo en el país.