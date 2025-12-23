Sheinbaum desea feliz Navidad a todos los mexicanos

diciembre 23, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de Feliz Navidad a todas y todos los mexicanos, en especial a niñas y niños, al cerrar las actividades públicas previas a las fiestas decembrinas, desde la conferencia matutina.

“Feliz Navidad, que pasen una buena Nochebuena, que Santa Claus les traiga muchos regalos a todos los niños y las niñas”, expresó la mandataria, al agradecer el acompañamiento diario de reporteras, reporteros y personal de la fuente presidencial.

En su mensaje, Sheinbaum informó que las conferencias matutinas tendrán un breve receso de tres días, por lo que se reanudarán el lunes 29 a las 7:30 horas, sin que ello implique una pausa en el trabajo del gobierno federal.

La presidenta subrayó que, durante estos días, su administración continuará informando y difundiendo en redes sociales las acciones realizadas a lo largo del año, al tiempo que reiteró sus mejores deseos para la población.

“Feliz Navidad, próspero año y felicidad, muchas gracias a todos y a todas”, concluyó, entre aplausos.