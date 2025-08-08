Sheinbaum desconoce existencia de vínculo entre el CDS y Maduro

agosto 8, 2025

“Si tienen pruebas, que las presenten”, indica

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno no cuenta con pruebas sobre el presunto vínculo entre el mandatario venezolano Nicolás Maduro y el Cártel de Sinaloa.

Este viernes, la jefa del Poder Ejecutivo federal fue cuestionada respecto a la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señala a Maduro como uno de los mayores traficantes de drogas hacia ese país, presuntamente a través del grupo fundado por Joaquín El Chapo Guzmán.

“Como siempre decimos, si tienen alguna prueba, que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con él”, enfatizó Sheinbaum.

Ayer, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que se elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro Moros, acusado de liderar el Cártel de los Soles y traficar drogas hacia territorio estadounidense, en colaboración, entre otros, con el Cártel de Sinaloa.

“Estas drogas representan una fuente principal de ingresos para los cárteles mortales con base en Venezuela y México”, afirmó Bondi en un video difundido en su cuenta de X (@AGPamBondi), donde destacó que la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína, de las cuales siete estarían vinculadas directamente con Maduro.

La Casa Blanca también acusó al gobierno chavista de manejar los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington como una organización terrorista global a inicios de este año. Pese a ello, emisarios estadounidenses han mantenido contactos con altos funcionarios venezolanos para negociar la liberación de ciudadanos de ese país detenidos en Venezuela.

Tanto la administración del demócrata Joe Biden como la del republicano Donald Trump han reiterado que no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas de 2024.