Sheinbaum confirma que ya ratificó denuncia por acoso

noviembre 21, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que ratificó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por el acoso que sufrió el pasado 4 de noviembre en calles del Centro Histórico, y explicó que el procedimiento se realizó conforme a las indicaciones de la fiscal capitalina.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre si había formalizado la denuncia en contra del hombre que la acoso en la vía pública.

Sheinbaum precisó que no acudió físicamente al Ministerio Público, pero sí entregó un documento oficial para que los hechos fueran integrados en la carpeta de investigación.

“Envié el documento explicando exactamente lo que fue, firmado por mí, y lo envié directo a la Fiscalía”, señaló.

Añadió que fue la propia fiscal quien le indicó que este procedimiento era suficiente: “Me dijo que con que usted envíe es suficiente para que se incorpore en la carpeta de investigación”.

Al ser cuestionada sobre si no era necesario presentar la denuncia de manera presencial, insistió en que, si la autoridad determinara que es indispensable, está dispuesta a hacerlo: “Si es necesario, lo hago”.

Sheinbaum subrayó que el acoso y la violencia contra las mujeres deben ser denunciados y sancionados sin excepción.

“Eso hay que sancionarlo y hay que denunciarlo, y no debe ocurrir en nuestro país”, afirmó.

La mandataria anunció que este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presentará junto con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, una serie de iniciativas y campañas que involucran a los tres niveles de gobierno.

Según explicó, ya existe un acuerdo con diversos gobiernos estatales para llevar propuestas a los congresos locales, fiscalías y tribunales, con el fin de fortalecer la sanción a cualquier forma de acoso o abuso contra mujeres en México.

Asimismo, recordó que ese mismo día se dará a conocer la campaña nacional que había prometido en semanas anteriores: “La presentamos el martes 25”, dijo, al tiempo que reiteró que estas acciones buscan reforzar un mensaje claro: la violencia de género no será tolerada.