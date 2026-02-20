Sheinbaum confirma que Gurría y hasta exregente del DDF reciben pensiones millonarias

febrero 20, 2026

Evalúa mecanismo para dar a conocer a otros “beneficiarios” que cobran más de 500 mil pesos mensuales

Carlos Guzmán | Enviado, Irapuato, Guanajuato.- Durante su conferencia mañanera de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que José Ángel Gurría recibe una pensión mensual de 120 mil pesos como exdirector de Nacional Financiera (Nafinsa), de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Sí, en efecto, Gurría está entre las personas”, respondió al ser cuestionada sobre los nombres de exservidores públicos que perciben montos superiores al salario presidencial.

No obstante, versiones periodísticas citadas en la conferencia señalan que el monto real podría ser mayor —incluso cercano a 500 mil pesos mensuales—, por lo que Sheinbaum indicó que se revisará la información completa para transparentarla.

Al referirse al también exsecretario de Hacienda y excanciller, quien posteriormente fue secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la presidenta cuestionó que, tras ocupar cargos internacionales de alto nivel, mantenga además una pensión con recursos públicos en México.

“Pues abuso, excesos. Imagínense cuánto ganaría como director de la OCDE y luego, aparte, estar cobrando una pensión”, expresó.

Sheinbaum explicó que su gobierno enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que las pensiones de exfuncionarios de confianza —que en algunos casos laboraron pocos años en el servicio público— se ajusten al principio de austeridad.

La propuesta contempla que estas percepciones se reduzcan, al menos, a la mitad de lo que gana la persona titular del Ejecutivo federal, retomando el criterio impulsado desde la administración de Andrés Manuel López Obrador de que ningún servidor público debe percibir más que el presidente.

La mandataria aclaró que las Fuerzas Armadas no están incluidas en esta revisión y que el objetivo es cerrar esquemas de retiro considerados desproporcionados.