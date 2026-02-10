Sheinbaum celebra reducción de 42% en homicidio doloso en el país

febrero 10, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El promedio diario de homicidios dolosos en el país registró una reducción de 42 por ciento entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de 86.9 a 50.9 víctimas diarias, así lo destacaron tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa.

Al presentar el Reporte de Incidencia Delictiva, con cifras consolidadas al 31 de enero de 2026, Sheinbaum Pardo celebró esta reducción, atribuyéndola a la atención a las causas.

En tanto, Figueroa destacó que se trata de una tendencia sostenida a la baja durante los primeros 16 meses de la actual administración, con información reportada por las 32 fiscalías estatales.

Detalló que enero de 2026 es el mes con el promedio diario de homicidios más bajo de los últimos 17 meses, además de ubicarse como el enero con menos homicidios desde 2016.

En términos absolutos, la disminución equivale a 36 homicidios dolosos menos por día en comparación con septiembre de 2024.Durante enero de 2026, siete entidades federativas concentraron el 50.6 por ciento de los homicidios dolosos registrados a nivel nacional.

Guanajuato encabezó la lista con 8.8 por ciento, seguido de Baja California (8.4%), Chihuahua (7.9%), Estado de México (6.8%), Sinaloa (6.7%), Morelos (6.2%) y Guerrero (5.8%).No obstante, al comparar enero de 2025 con enero de 2026, 26 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios dolosos.

Destacaron Zacatecas, con una disminución de 88 por ciento; San Luis Potosí, 83.9 por ciento, y Quintana Roo, 73.2 por ciento.

En el caso de Guanajuato, la entidad con mayor número de homicidios, se reportó una disminución de 65 por ciento en el promedio diario, al pasar de 12.71 homicidios diarios en febrero de 2025 a 4.45 en enero de 2026, el nivel más bajo en 17 meses.Baja California registró una reducción de 40 por ciento, al pasar de 7.13 a 4.29 homicidios diarios entre septiembre de 2024 y enero de 2026.

En el Estado de México, la caída fue de 48 por ciento, de 6.63 a 3.48 homicidios diarios.En Guerrero, el promedio diario disminuyó 55 por ciento, mientras que Nuevo León presentó una reducción de 76 por ciento, al pasar de cinco homicidios diarios en septiembre de 2024 a 1.23 en enero de 2026.

En Tabasco, tras el reforzamiento de la estrategia de seguridad en febrero de 2025, el promedio cayó 70 por ciento, de 3.21 a 0.97 homicidios diarios.Figueroa informó que los delitos de alto impacto muestran igualmente una tendencia descendente.

Entre octubre de 2024 y enero de 2026, el promedio diario pasó de 636.6 a 441.3 delitos, lo que representa una reducción de 31 por ciento, siendo también enero de 2026 el nivel más bajo en 17 meses.

En una comparación anual, el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 55 por ciento respecto a 2018, cuando se registraban 969.4 delitos diarios, frente a los 441.3 reportados al inicio de 2026.

El robo de vehículo con violencia registró una reducción mensual de 39 por ciento, al pasar de 149.13 robos diarios en octubre de 2024 a 90.42 en enero de 2026.

En términos anuales, la disminución frente a 2018 es de 57 por ciento.Al comparar enero de 2025 con enero de 2026, prácticamente todos los delitos de alto impacto mostraron descensos: feminicidio (-12.7%), lesiones dolosas con arma de fuego (-12.2%), secuestro (-50%), extorsión (-30.3%), robo total con violencia (-24.6%) y robo de vehículo con violencia (-33.6%).El único delito con incremento fue el robo a casa habitación con violencia, con un alza menor al 2.6 por ciento.Finalmente, sobre el delito de extorsión, la titular del SESNSP destacó que desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en julio de 2025, se ha logrado una reducción de 38 por ciento en su incidencia.