Sheinbaum anuncia incentivos para creación de series y cine en México

febrero 13, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes la implementación de incentivos para la producción de series y cine en México, con el objetivo de fomentar la industria nacional y proyectar la cultura mexicana a nivel internacional.

Durante su intervención, la mandataria destacó la importancia de estas medidas, que se acompañarán de leyes complementarias que buscan proteger y estimular la producción nacional.

“Estas dos leyes son muy importantes porque fomentarán una mayor producción nacional”, señaló Sheinbaum.

Los incentivos se otorgarán mediante un esquema en el que una comisión evaluará y decidirá cómo se asignarán, asegurando que se apoye la diversidad cinematográfica y el nuevo cine mexicano, antes conocido como “nuevo cine mexicano”, que promueve historias innovadoras y contenidos culturales de calidad.

Como parte de estos incentivos, el próximo domingo se realizará un reconocimiento especial a la actriz y productora Salma Hayek, quien ha sido una figura clave en impulsar la promoción del cine mexicano a nivel global.

La presidenta recordó que Hayek ha promovido incentivos para producciones cinematográficas desde hace años y destacó su labor en proyectos como la película Frida, que contribuyó a convertir a la icónica pintora Frida Kahlo en un símbolo cultural internacional.

Además, Sheinbaum destacó que Hayek actualmente trabaja en una nueva película filmada en Veracruz, aprovechando los paisajes del estado y reforzando el impulso a la producción local.

“Es un reconocimiento a ella, a su defensa de nuestros paisanos y paisanas y a su labor impulsando a actores, actrices y cineastas mexicanos”, enfatizó la presidenta.

Con estas medidas, el gobierno federal busca consolidar a México como un referente en la industria audiovisual, incentivando tanto la producción nacional como su difusión en el ámbito internacional, y garantizando que las historias mexicanas lleguen a nuevas audiencias alrededor del mundo.