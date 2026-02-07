Sheinbaum amplía beca de transporte a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos

febrero 7, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Soledad de Graciano Sánchez.- En el segundo día de la gira que sostiene por el centro-occidente del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la ampliación de la beca de transporte para beneficiar a la totalidad de los estudiantes de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” en el país.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que esta medida busca garantizar condiciones de igualdad y permanencia escolar, al reducir uno de los principales gastos que enfrentan las y los jóvenes que cursan estudios de nivel superior, particularmente aquellos provenientes de familias de bajos recursos.

Sheinbaum destacó que la educación pública es una prioridad de su administración y aseguró que el fortalecimiento de apoyos sociales permitirá que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos económicos para trasladarse a sus centros educativos.

En este contexto, la jefa del Estado mexicano inauguró el nuevo plantel de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, el cual forma parte del proyecto de expansión de la educación superior en diversas regiones del país.

La presidenta resaltó que esta universidad tiene como objetivo acercar opciones educativas de calidad a jóvenes que históricamente no tenían acceso a instituciones de nivel superior, contribuyendo así a la formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo regional y nacional.

Asimismo, señaló que la apertura de nuevos planteles responde a la demanda creciente de espacios universitarios y a la necesidad de descentralizar la oferta educativa, llevando las aulas a comunidades que antes carecían de este tipo de infraestructura.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que su gobierno continuará impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer la educación, ampliar los programas de apoyo estudiantil y consolidar un sistema educativo incluyente, gratuito y con sentido social en todo el país.