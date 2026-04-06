Sheinbaum acusa de “campaña de mentiras” para desacreditar al AIFA y a Veracruz

Sheinbaum acusa de “campaña de mentiras” para desacreditar al AIFA y a Veracruz

abril 6, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum acusó la existencia de una campaña basada en “mentiras y calumnias” para desacreditar tanto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como a destinos turísticos como Veracruz, al tiempo que presentó cifras de afluencia para desmentir versiones que calificó como falsas.

Durante su conferencia, la mandataria criticó directamente a actores políticos y usuarios en redes sociales que han difundido imágenes y versiones que aseguran que el AIFA se encuentra vacío. En ese contexto, ironizó sobre un legislador que acudió a las instalaciones para demostrar la supuesta falta de pasajeros, pero cuya grabación —dijo— evidenciaba lo contrario.

“Es utilizar la mentira y la calumnia como forma de comunicación. Es el odio llevado al máximo extremo”, sostuvo.

Como respuesta, Sheinbaum destacó que durante el periodo de Semana Santa el AIFA registró una afluencia de 169 mil pasajeros, mientras que en una semana regular —de lunes a domingo— el promedio alcanza 164 mil 500 usuarios, cifras que, aseguró, reflejan una tendencia de crecimiento sostenido en la terminal aérea.

La presidenta también defendió la legalidad de decisiones culturales como el traslado temporal de la colección Gelman —prevista para regresar en 2028— y señaló que, pese a cumplir con la normatividad, se han difundido críticas infundadas incluso mediante cartas públicas.

En otro tema, Sheinbaum desestimó versiones que llamaban a evitar viajar a Veracruz por supuestos riesgos sanitarios o ambientales.

Afirmó que existen brigadas permanentes de limpieza en las playas y que durante el periodo vacacional los visitantes pudieron acudir “de manera segura”.

“Se limpiaron las playas y la gente pudo entrar con seguridad”, enfatizó.

La mandataria enmarcó ambos casos —el AIFA y Veracruz— dentro de una estrategia de desinformación que, dijo, busca generar percepción negativa sobre acciones y proyectos del gobierno federal, particularmente en momentos de alta visibilidad pública como los periodos vacacionales.