SEV no está autorizando pago a maestros interinos, eso genera ausencia en las aulas

enero 17, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local José Reveriano Marín confirmó que existe ausencia de maestros en las aulas, debido a que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no les ha recibido las “cadenas” para cubrir licencias médicas, de jubilación o permisos de personal de base.

Explicó que todos los maestros están en las aulas y están trabajando, no obstante, aquellos maestros que tienen alguna licencia los espacios están vacíos, debido a que cuándo ellos mandan a los suplentes, en ocasiones la secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no les quiere liberar el pago.

“Desafortunadamente como la Secretaría de Educación no nos ha recibido nuestras cadenas, no podemos mandar un recurso porque luego nos dicen que no se les paga (…) Esos son los que se están manifestando, los que tienen licencia prejubilatoria, licencia médica y que necesitamos mandar el recurso.

“Nosotros debemos tener alrededor de, entre todos los niveles, como unas 400 o 500 cadenas. Es el número de faltantes, pero por cubrir. Es decir, hay que cubrirlo con un recurso y que mientras no nos reciban en la Secretaría de Educación, pues no vamos a mandar ningún recurso.

Aclaró que se trata de interinatos y obliga a una inversión de la SEV para cubrir las licencias médicas, jubilatorias o permisos; “debe ser un universo muy, muy enorme y se debe de atender a la brevedad, porque si no, los grupos se van a quedar sin maestro y eso lo lamentaremos, porque nuestra obligación es dar el servicio educativo.