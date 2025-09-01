Senado define calendario de sesiones para el segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura

septiembre 1, 2025

Contempla 32 sesiones y un receso por el aniversario de la Independencia de México

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Senado de la República definió su calendario para el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura, en el cual se prevé la realización de 32 sesiones entre septiembre y diciembre.

El arranque de los trabajos legislativos contemplará 10 sesiones en septiembre, aunque en este mes habrá un receso de 12 días por el puente vacacional con motivo del Día de la Independencia.

Para octubre se programaron 9 sesiones, mientras que en noviembre se llevarán a cabo 8 reuniones de trabajo en el pleno.

Finalmente, en diciembre se prevé la realización de 5 sesiones, con lo que el periodo concluirá el lunes 15 de diciembre.

El calendario busca garantizar el desahogo de la agenda legislativa pendiente en el Senado, así como la discusión de las iniciativas y reformas que el Ejecutivo federal y los distintos grupos parlamentarios han anticipado para este periodo.