Selección mexicana de futbol jugará contra River Plate

enero 9, 2025

La Selección Nacional de México se enfrentará a River Plate en Argentina, como parte de su preparación en Sudamérica, según informó la Federación Mexicana de Fútbol.

El equipo, bajo la dirección de Javier Aguirre, jugará contra el Millonario a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) del 21 de enero en el estadio Monumental de Buenos Aires. Seis días antes, el equipo azteca jugará contra el Inter en Porto Alegre, Brasil.

“Este será el segundo compromiso de nuestro combinado nacional en 2025 y el segundo partido en la región sudamericana durante esta gira que pretende aumentar la preparación para el Mundial de 2026, principalmente”, se lee en el comunicado de prensa.

Dado que no son fechas FIFA, los encuentros contarán únicamente con jugadores de la liga local, y no todos estarán disponibles.

Santiago Baños, presidente del América, declaró que no cederá a ningún jugador, ya que todos han regresado recientemente de vacaciones tras lograr un inédito tricampeonato en torneos cortos.

El “Vasco” Aguirre mencionó que solicitó estos partidos para evaluar a algunos jugadores en condiciones más desafiantes que las que suelen enfrentar en Estados Unidos, donde el Tri tiene un contrato para jugar amistosos y generalmente cuenta con un apoyo mayoritario del público.

A un año y medio del Mundial en el que compartirán sede con Estados Unidos y Canadá, México jugará su primer partido oficial de 2025 el 22 de marzo contra Canadá en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.