Seguridad en Veracruz no se pacta, se construye 

octubre 2, 2025

Yhadira Paredes/El Lencero, Emiliano Zapata, Ver.- En Veracruz la seguridad no se pacta, la seguridad se construye, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García, quien destacó la entrega 83 unidades automotores y uniformes a personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

En su mensaje en el evento de entrega de patrullas, la mandataria sostuvo que desde el primer día de su administración se inició una estrategia para el combate a la delincuencia, con cero impunidad, atención a las causas y sin hacer pactos con nadie, solo con el pueblo.

“En los 212 municipios trabajamos todos los días, conformamos un buen equipo de seguridad en todo el estado”.

Ya en entrevista, la gobernadora indicó que se entregaron 83 nuevas unidades para la Secretaría de Seguridad Pública, con la expectativa de que en los próximos días se incorporen cientos de motocicletas para labores operativas.

“Son camionetas que van a Tránsito del Estado y nos van a ayudar junto con la Guardia Nacional en todas las carreteras de Veracruz, estamos blindando todas las carreteras. Ya no hay retenes, pero en lugar de retenes nosotros tenemos a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública en todo el territorio”.

Entre las acciones de seguridad, destacó que se busca erradicar viejas prácticas de corrupción al interior de la Ssp, la cancelación de las grúas, cierre de corralones que operaban sin permisos.

Además, se han mejorado las condiciones laborales de los policías, como un aumento salarial del 8 por ciento para policías operativos, además de becas para los hijos de los elementos y un programa de vivienda que ya está en marcha.