Segunda temporada de Daredevil confirma regreso de Jessica Jones y eleva la tensión urbana

enero 27, 2026

El universo de los superhéroes urbanos está a punto de encenderse nuevamente. Marvel Television ha lanzado un impactante tráiler de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, confirmando que la serie se estrenará de forma exclusiva en Disney+ el próximo 24 de marzo. Esta nueva entrega promete sumergir a los espectadores en una narrativa oscura y visceral donde, a lo largo de ocho episodios, la supervivencia y la redención serán los ejes centrales de una guerra abierta que definirá el futuro de la Gran Manzana.

La trama se sitúa en un momento crítico para los protagonistas. Según la descripción oficial de la producción, es momento de enfrentar las consecuencias de la vigilancia ciudadana y la corrupción política, advirtiendo que “es hora de bailar con el diablo”. Con una estética que recupera la esencia cruda de Hell’s Kitchen, la serie explorará cómo la resistencia y el conflicto ético chocan de manera inevitable mientras comienza la feroz batalla por el alma de Nueva York.

Matt Murdock y Wilson Fisk se enfrentan en una batalla decisiva por el control de Nueva York

Bajo la dirección creativa de Dario Scardapane, Chris Ord y Matt Corman, la serie trae de vuelta el legendario enfrentamiento entre Charlie Cox, interpretando al abogado y vigilante Matt Murdock, y Vincent D’Onofrio como el imponente Wilson Fisk. En esta segunda etapa, Fisk ha consolidado su poder político como alcalde, posición desde la cual “arrasa la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell’s Kitchen conocido como Daredevil”. El asedio contra el héroe será total y constante.

La dinámica entre héroe y villano se vuelve más compleja que nunca, ya que Murdock deberá operar fuera de los márgenes de la ley para desestabilizar la estructura gubernamental de su némesis. “Pero bajo la máscara con cuernos, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto de Kingpin y redimir su hogar”, detalla la sinopsis oficial. Bajo el lema de resistir, rebelarse y reconstruir, la serie plantea un escenario de guerrilla urbana donde cada decisión tendrá un costo personal altísimo.

El regreso de Jessica Jones y nuevos personajes que expanden el universo de los justicieros callejeros

Uno de los anuncios que más ha emocionado a los seguidores es el retorno de rostros conocidos y la incorporación de figuras clave del entretenimiento. Esta temporada marca el esperado regreso de Krysten Ritter como la favorita de los fans, Jessica Jones, lo que sugiere una expansión de las alianzas de Murdock en su lucha contra Kingpin. Además, el reparto se fortalece con la participación de Matthew Lillard, quien dará vida al enigmático Sr. Charles, añadiendo una capa de misterio a la trama política de la ciudad.

El elenco se completa con el regreso de figuras esenciales como Deborah Ann Woll en el papel de Karen Page y Ayelet Zurer como Vanessa Fisk. También se ha confirmado la presencia de Wilson Bethel, quien retoma su rol como el peligroso Benjamin Poindexter (Bullseye), y Margarita Levieva como Heather Glenn. Junto con el avance en video, Marvel Television ha compartido el primer póster oficial, preparando el terreno para lo que promete ser el evento televisivo más ambicioso de la franquicia este año.