“Seguirá siendo de nuestras prioridades”, reitera Sheinbaum sobre caso Iguala

enero 17, 2025

Carlos Guzmán | Enviado, Acapulco.- El caso de la desaparición de CNN 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala y Cocula, Guerrero, “seguirá siendo una de nuestras prioridades”, así lo indicó este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en el meco de la 5”61 Mañanera del Pueblo de su sexenio, efectuada hoy en este puerto del estado.

Sin embargo, a consulta sobre si tendría algún avance de la investigación, la jefa del Poder Ejecutivo federal, no indicó nada nuevo, limitándose a reiterar que, incluso desde que era presidenta electa y antes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha mantenido el diálogo con los padres de los jóvenes, a quienes se les ha mantenido al tanto de los avances.

“Nos reunimos ya en su momento con los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa, tenemos un equipo que está revisando las carpetas de investigación y de algunos elementos que no fueron considerados durante todo el proceso, no por otra cosa sino porque es bueno que un nuevo equipo revise otra vez el caso, incluso hay personas que están detenidas y que fueron elementos del Ejército, y han seguido colaborando en todo lo que sea necesario, Ustedes saben lo que fueron las últimas cartas del presidente Andrés Manuel López Obrador a los padres, nosotros coincidimos en esta visión, pero no por esto estamos dejando de hacer esta revisión integral, que ha llevado a nuevas detenciones y vamos a seguir trabajando, ese caso va a seguir siendo de nuestras prioridades”, indicó.

Unidos días después de asumir su encargo, Sheinbaum se reunió con padres y madres de Ayotzinapa, tras lo cual no se ha vuelto a tocar el caso, ni a las reuniones mensuales que se tenían en la pasada administración, lo cual hace pensar en una nueva pausa en las investigaciones del mismo.