Sector empresarial si está cumpliendo con el pago de aguinaldo

diciembre 18, 2025

Isabel Ortega/Xalapa. El coordinador del Semillero Empresarial para el Desarrollo de México, Carlos Abreu Domínguez confirmó que pese a la situación económica que enfrentan algunas empresas veracruzanas, están cumpliendo con el pago del aguinaldo a los trabajadores.

El empresario dijo que sus homólogos han recurrido a contratar préstamos con la banca privada, para cumplir con la prestación de ley de la base trabajadora. El 20 de diciembre es la fecha límite para el pago del aguinaldo.

“La empresa veracruzana, con mucho sacrificio, está cumpliendo sus obligaciones como el aguinaldo y ya se está cumpliendo satisfactoriamente esta prestación (…) los que están en números negros sus empresas recurren a un tema de un apalancamiento financiero para poder cumplir”, expresó.

El empresario recomendó a los empleados que hagan rendir el aguinaldo y “guarden unos pesitos”, para hacer frente a la “cuesta de enero”.

“Ahi arranca el nuevo reto de la economía familiar y dentro de eso bueno pues que vayan guardando sus pesitos para tener ahora sí gasolina para este primer mes del 2026”.

Cabe recordar que el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) define que “las personas trabajadoras tienen derecho a recibir una cantidad de dinero equivalente, como mínimo, a 15 días de salario, a la cual se le denomina aguinaldo”.