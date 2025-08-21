Sección «Quién es quién en las mentiras» en administración de AMLO vulneró integridad y generó ambiente hostil: Mariana Calderón

agosto 21, 2025

Redacción/Xalapa. La directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Mariana Calderón, en entrevista para En Contacto, habló de los acordeones que circularon durante las pasadas Elecciones Judiciales, dijo estos mismos reflejaban una sistematicidad.

Asimismo, habló del fallo a favor del periodista Max Kaiser sobre la vulneración de su integridad en el sexenio pasado, en la sección de quién es quién en las mentiras, señaló que determinó que esa sección violentaba los derechos humanos, pues se desinhibía el ejercicio de la libertad de expresión generandoun ambiente hostil.