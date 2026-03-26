Se trabaja en la limpieza de playas y se preparan para la llegada de turistas

Se trabaja en la limpieza de playas y se preparan para la llegada de turistas

marzo 26, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En coordinación con autoridades federales, municipales y la ciudadanía en general se lleva a cabo la limpieza de playas de manchas de hidrocarburos, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García, quien dijo que las afectaciones se darán a conocer a través del Gobierno Federal.

La mandataria, entrevistada posterior a un recorrido que hizo en la zona de playas de Boca del Río, en la zona conurbada, señaló que están a la espera de que el grupo multidisciplinario integrado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de con fuente origen de este derrame de crudo.

“Estamos en un país donde tenemos desarrollo, producción, trabajo, este tipo de incidentes o accidentes no es la primera vez que pasamos por ellos en Veracruz, por desgracia. Tenemos una industria petrolera en México, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar el medio ambiente tomar las medidas de seguridad”.

En Veracruz, explicó, llegaron trazas de hidrocarburo las cuales se están limpiando por parte de autoridades y con la gente en general.

“A nosotros nos llegaron trazas de hidrocarburo y las estamos limpiando, siempre nuestro pueblo es muy trabajadores, siempre he dicho que lo estamos haciendo con autoridades municipales y los ciudadanos”.

En relación a los pescadores que han sido afectados a lo largo del litoral veracruzano, recordó que hace unas semanas se les entregó ya el apoyo, a 25 mil trabajadores del mar, del Bien Pesca.

Sin embargo, para el mes de mayo, su gobierno hará entrega de un apoyo adicional, mismo que se comprometió ella con los pescadores.

“Esto sirve porque es un apoyo para un sector primario, estamos atendiendo la limpieza, estamos preparando para recibir a los turistas, tenemos restaurantes, recursos naturales y playa”, finalizó.