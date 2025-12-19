Se tendrá que meter “segunda y tercera” para la transformación de Coatepec: Nacho Luna

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras reconocer que la transformación en Coatepec no ha sido evidente, el alcalde electo Ignacio Luna aseguró que el Pueblo Mágico se encaminará, a partir del 1 de enero, a una nueva etapa en donde la improvisación no será parte de la administración municipal.

Entrevistado en la primera emisión de En Contacto, de QuatroMedia Comunicaciones, el edil electo dijo que hasta el momento la gestión municipal no ha estado a la altura de lo que se hacía a nivel federal y estatal, por lo que es necesario trabajar a marchas forzadas.

“Por eso propusimos meterle segunda y hasta tercera a la transformación de Coatepec, estamos más que preparados, desde que triunfamos empezamos a hacer asambleas populares, estuvimos en 19 comunidades y colonias de Coatepec, atendiendo las prioridades de la gente en materia de obra pública y servicios”

En el tema polémico del agua potable para el municipio de Coatepec, dijo que se incluyó una visión regional en materia de agua y destacó que se fortalecerá el fideicomiso público FIDECOAGUA, con el objetivo de ampliar la coordinación con municipios vecinos como Xico, Teocelo, Ayahualulco y Xalapa.

“El agua de Coatepec no sólo abastece a nuestro municipio, también recarga mantos acuíferos que benefician a una zona considerable de Xalapa. Por eso queremos fortalecer este fideicomiso e integrar a más municipios”.

Finalmente, Nacho Luna dijo que el proceso de entrega-recepción se lleva a cabo para lograr una transición tersa, transparente y adelantando los tiempos para lograr la planeación del nuevo gobierno.