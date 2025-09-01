Se revisarán penales de Veracruz dos veces al año

septiembre 1, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se concluyó la revisión de los 17 centros de Reinserción Social del Estado de Veracruz, en donde se realizaron cambios de directores, se localizaron armas blancas y teléfonos celulares, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Alfonso Reyes Garcés.

El funcionario estatal sostuvo que no se localizaron en las requisas armas de fuego en ninguno de los penales y adelantó que se revisarán nuevamente.

«Hemos cambiado mandos, ya se acabó de revisar todos los penales. Cuando menos una vez se han revisado todos los penales del Estado. En el transcurso de este mes volveremos a empezar otra vez revisiones».

Y es que, dijo, se prevé revisión de penales cuando menos dos veces al año, aunque por el momento no se encontraron armas de fuego.

«Hemos encontrado algunas puntas, armas blancas, las cosas que los PPL ocupan para hacer sus bordados, que al final del día no deben de estar en las celdas, nada, rastrillos que se le tienen que retirar».

Indicó también que hubo cambios de personal, en directivos hasta custodios, aunque no tuvo el dato exacto de cuánto personal fue removido.

«Hay PPL tanto entre penales estatales como federales. Todo el tiempo, cuando se detecta que un PPL puede ser tema de que cambie la dinámica en el interior de un penal, se pueden hacer las gestiones necesarias con los jueces. Son movimientos autorizados por los jueces».