Se registra “Planilla Oro” en busca de un cambio en el STSPEV

agosto 22, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La abogada Concepción Tobías Franco se registró como aspirante a secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Veracruz (STSPEV), en busca de un cambio positivo para la clase trabajadora, en el periodo 2025-2028.

Al salir del registro, que se llevó a cabo en las oficinas del sindicato, ubicadas sobre la calle J. J. Herrera, indicó que se busca un cambio sindical debido a negligencias en la atención a los trabajadores.

“Estamos con muchas ganas de un cambio, porque pues ya hemos estado sufriendo de negligencias, de que ya no nos atienden, el que se quiere revertir, la verdad, vamos con todo”.

Su propuesta es defender los derechos laborales y conseguir sueldos dignos. La “Planilla Oro” se siente optimista sobre las próximas elecciones.

“Los cambios siempre son necesarios, más cuando tienen más de cinco años y ya vienen atrasados con otros organismos del mismo sindicato, entonces es necesario el cambio, vienen de los tiempos de hace 50 años y van repitiendo y van repitiendo algunos más que otros y la verdad se vuelven innecesarios, porque ya no nos defienden al trabajador y por eso estamos aquí”.

La entrevistada indicó que actualmente hay cerca de mil 750 agremiados en la organización sindical para la defensa de sus derechos.

“Bueno, la principal propuesta es de que a todos los trabajadores les sea respetado sus derechos laborales, la defensa del derecho laboral de todos los gremios y en tanto los agremiados del Poder Ejecutivo, y la segunda es que se logre un sueldo digno para poder mantener una familia”, enfatizó Tobías Franco.

La abogada Concepción presentó su documentación para el registro de su candidatura ante Jorge Alejandro Burgos Pérez, secretario general provisional; Elsy Elizabeth Hernández Cárdenas, secretaria de Trabajos y Conflictos provisional; y Karina Arellano Martínez, presidenta de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato.