Se prevén lluvias y ambiente cálido en Veracruz

marzo 21, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes 21 de marzo, el estado de Veracruz registrará intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm), debido a la interacción de una circulación ciclónica en altura, una vaguada y el ingreso de humedad del Golfo de México.

Durante el día, se espera un cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas, principalmente por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente será cálido durante el día, con máximas de 30 a 35 °C, mientras que por la mañana se prevé ambiente fresco a frío, especialmente en zonas montañosas, donde incluso podrían registrarse temperaturas cercanas a los 0 °C con posibles heladas.

El viento será del este y sureste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, lo que podría generar la caída de ramas o anuncios.

Las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas serranas. Además, las rachas de viento podrían provocar la caída de objetos.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables.