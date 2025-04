Se prevé que solo el 10% poblacional participe en elección judicial: candidato a magistrado

abril 29, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Se estima que solo el 10 por ciento de la población emitirá su voto en la elección del próximo 1º de junio.

José Alfredo Gómez Reyes es un abogado veracruzano, con experiencia en derechos humanos y el sistema judicial. A sus 36 años, ha sido fiscal regional y busca ser magistrado, proponiendo mejoras en la eficiencia del Poder Judicial Federal.

Ahora es candidato a Magistrado en materia penal del Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación en el estado de Veracruz. Tiene una amplia experiencia en este ámbito.

“En estos 15 años, he dado clases en diversas universidades, escribí tres libros y una centena de artículos en Materia Penal, Amparo y Derechos Humanos, como Ministerio Público perseguí el delito, como Visitador General defendí los Derechos Humanos y actualmente como Abogado especialziado defiendo a víctimas y personas inocentes y desprotegidas”.

Él se considera un abogado y estudiante veracruzano. Es egresado de la Universidad Veracruzana. Tiene licenciatura y un doctorado también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Universidad Veracruzana. Además, cursó dos maestrías en el Colegio de Veracruz.

“Entonces, por eso siempre comento que soy un abogado de escuelas públicas. Y bueno, pues la vida profesional me ha llevado por las áreas de los derechos humanos, el penal y el juicio a amparo. Fui fiscal regional en la zona centro Xalapa y Córdoba. En total 110 municipios a mi cargo. También estuve como visitador general en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y he sido secretario de Estudio y Cuenta y secretario de Acuerdos en el Poder Judicial Estatal. Secretario particular en el Poder Judicial Federal. Y bueno, soy maestro universitario. Doy clases de maestría y doctorado en la Universidad de Xalapa, en el Centro Mexicano de Estudios de Posgrado. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, antes llamado Conacyt, nivel 1 desde 2016”.

Gómez Reyes comentó que en su momento fue el subprocurador o fiscal regional más joven en la historia del país, a la edad de 25 años.

“El más joven en la historia de la fiscalía, uno de los más jóvenes. El más joven también como visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También uno de los más jóvenes investigadores nacionales del Conacyt. Tengo actualmente 36 años. Y pues hoy quiero ser el magistrado del circuito en materia penal, pues también más joven que ha estado dentro del Poder Judicial Federal”, añadió.

José Alfredo reconoció que, de acuerdo con datos del Poder Judicial de la Federación, hay 300 asuntos pendientes de resolver de 2024 a la fecha, lo que consideró una cifra alarmante por rezago.

“Estoy consciente que se necesitan más juzgados, más tribunales, más personal. Es así. Yo, donde trabajo, justo con lo que hay, trato de impactar positivamente con lo que hay en este momento, no desconociendo que falta más personal y más tribunales. Con lo que hay, voy a tratar de abatir el rezago si llego. Si deciden votar por mí tienen que poner ese número 23 en el recuadro verde para que sea un voto válido. Es compleja la elección, esa es una realidad, pero la gente debe entender que esto va a ser un momento histórico que ya se queda en nuestro país”.

Él aparece en Facebook, Instagram y TikTok como Gómez Reyes José Alfredo, donde los interesados pueden consultar más información sobre sus propuestas.

“A todas las personas que están en contra de la reforma, en contra de este proceso, yo los invito a replanteárselo y decidir en lugar de promocionar no salir a votar, al contrario”, remató.