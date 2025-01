SE PERFILA DANIELA GRIEGO COMO FUTURA ALCALDESA DE XALAPA

enero 14, 2025

Rocío Nahle lidera aprobación de mujeres gobernadoras.

El segundo piso de la transformación arrancó fuerte: Cuitláhuac.

Despiden de su chamba al que le hizo un rap a la gobernadora.

Este lunes, el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, reveló algo de suma importancia para la capital del estado en los próximos meses.

“Hay compañeras y compañeros que se registraron y ya me están buscando para crear unidad en torno a una compañera. Esto se me hace muy oportuno, muy maduro y muy responsable de las y los compañeros que se están acercando para crear una unidad aquí en Xalapa”, dijo el dirigente.

Ramírez Zepeta se refería a Daniela Griego Ceballos, actual directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Desde hace ya unos meses, en los círculos del power del partido lopezobradorista se había comentado que Griego Ceballos era la candidata ideal para la capital veracruzana.

No es para menos: la labor titánica que hizo en el IPE le merecieron el reconocimiento tanto de los beneficiarios como de quienes administran este estado (entiéndase, gobernadores), por lo que mereció ser ratificada en el cargo en este sexenio encabezado por una mujer.

Mire, es cosa de resumir la situación del IPE hace unos años atrás: era llamada la “caja chica” del gobernante en turno.

En quiebra y con problemas de pago que merecieron protestas de pensionados y jubilados (que fueron reprimidos al final del sexenio de Javier Duarte), el instituto tocó fondo porque además algunos inmuebles de plano fueron abandonados o entregados con todo autoritarismo.

Por ejemplo, la Estancia Garnica, que es el espacio destinado como casa de retiro y esparcimiento para los pensionados, fue arrebatada –desde el Fidelato– para posteriormente, en el Duartismo, entregarlo como si nada a la Secretaría de Marina para que fuese usada como base. Esto se extendió hasta el 2018, siendo gobernador Miguel Ángel Yunes.

Fue apenas en el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, con Daniela Griego como directora, que se rescató dicho inmueble, entre otros que recibieron rehabilitación como el cine Carmela Rey, el Hotel Xalapa, el Hotel Chachalacas, etc. También se recuperó el fondo de los pensionados, también con la intervención de la Secretaría de Finanzas, entonces en manos de José Luis Lima Franco.

Pero la llegada de Daniela Griego al IPE no fue espontánea: como diputada estuvo preparando el camino para recuperar y rescatar al instituto que se hizo añicos en los tiempos del PRI y el mini-gobierno del PAN.

Por ejemplo, siendo diputada local por el Distrito X de Xalapa I, en la LXIV Legislatura (2016-2018), presidió la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Como legisladora, presentó 18 iniciativas de las cuales 9 fueron dictaminadas y aprobadas.

Entre estas destacan la reforma de diversas disposiciones de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz; la Ley para el Desarrollo, Equidad y Empoderamiento de la Mujer Rural Veracruzana; reforma y adición de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para reconocer la partición ciudadana en el Presupuesto Municipal; y la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.

Posterior a su paso por el Congreso, Daniela Griego llegó al IPE, el instituto que estuvo ayudando desde el Congreso del Estado, siendo designada de diciembre de 2018 a noviembre de 2024, como directora general por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Al final del sexenio de éste, fue ratificada por la gobernadora electa Rocío Nahle.

Volviendo a lo revelado por el dirigente estatal de Morena, sobre una candidatura de unidad, todo indica que Daniela Griego será la aspirante más fuerte; la adversaria a vencer en las elecciones municipales y desde ahora ya se está preparando el terreno.

En este sentido, ya se iría poniendo el ejemplo y se manda el mensaje a varios municipios en disputa interna de los morenistas y “neomorenistas” de que es necesaria la unidad del partido.

Y es que los “morenos” no pueden perder otra de las joyas de la corona en el estado, uno de sus bastiones: Xalapa.

Ojalá los adversarios salgan con la babosa cantaleta de que no es originaria de Xalapa (como le quisieron hacer a la gobernadora) porque ese cuento no les funcionó, pero fue muy divertido.

Por cierto, en las casas de enfrente (porque todo indica que seguirá la alianza PRIAN), vislumbran como candidatos a la ex rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara; al ex alcalde de Xalapa y ex diputado local, Américo Zúñiga Martínez; al ex diputado local Sergio Hernández Hernández; a la diputada local Maribel Ramírez Topete y al también ex rector de la UV, Raúl Arias Lovillo.

Si me preguntan, creo que los mejorcitos son el buen Américo o la diputada Maribel.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, lidera el ranking de aprobación de las mujeres Gobernadoras del país, según la encuestadora RUBRUM con datos difundidos este fin de semana. A poco más de un mes de asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, Rocío Nahle ha logrado consolidar una percepción positiva entre la población, al destacar como la mejor calificada.

OTRA NOTA: El director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, asistió al informe de los 100 primeros días de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizado este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México… El ex mandatario estatal destacó que «este segundo piso de la transformación comenzó fuerte y llegando con acciones positivas para el país»… Comenzando funciones el pasado 6 de enero, el hoy titular de CENAGAS mencionó que se encuentra coordinándose con la Secretaría de Energía para cumplir con el Plan de Energía mencionado por la jefa del Ejecutivo en el informe de sus primeros 100 días de Gobierno… En este sentido, García Jiménez se encuentra trabajando de la mano con la SENER, PEMEX y CFE para seguir adelante con los proyectos de crecimiento en materia de energética, ya que la Presidenta tiene planeado aumentar la generación eléctrica a 27 mil megawatts, teniendo un porcentaje amplio para energía renovables y garantizando un 54% sea de generación de la CFE.

LA ÚLTIMA PARA TERMINAR DE LEER LO DE LA SESIÓN DE CEAPP: Este lunes trascendió el despido de Santiago Hernández, rapero conocido como “Kontry El Deskarao”, de su puesto como afanador en el hospital de Tlalixcoyan… Según lo que se comenta, su salida fue por una supuesta venganza política del administrador del hospital, de nombre Felipe Murillo… A “Kontry” lo vimos varias veces en los eventos de campaña de la actual gobernadora y fue quien le compuso un rap a la entonces candidata que pegó mucho en redes sociales de los simpatizantes de Morena… Santiago es oriundo de Piedras Negras, comunidad de Tlalixcoyan, y ha trabajado arduamente para superar la pobreza extrema en la que creció. Además de sus labores en el hospital, se ha destacado como artista urbano, compositor e intérprete. También continúa su educación en enfermería auxiliar, pero su despido no solo afecta su carrera, sino también a su familia, ya que es padre de un bebé de seis meses.