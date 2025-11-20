Se invitó a gobernadores, gobernadoras y a la Presidenta al informe de Nahle

noviembre 20, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Se afinan detalles para lo que será el informe ciudadano del primer año de gestión de la gobernadora Rocío Nahle García, mismo que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre en la Plaza Lerdo.

La mandataria indicó que invitados especiales han confirmado su presencia, tal es el caso de su homólogo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, pero están a la espera de que más personas le informen su presencia.

Entrevistada posterior al Desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, Nagle García dijo que ya envió la invitación a diputados federales, locales, gobernadores y gobernadoras, así como a la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo.

«Todo muy bien, es un día muy importante para todos los mexicanos, el aniversario de la tercera transformación de México, que es esta revolución mexicana. Apenas los estamos confirmando. Ya me confirmó Oaxaca, ya me confirmó el gobernador pero vamos a esperar.»

Por otra parte, confirmó la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 23 de noviembre para encabezar la celebración de los 200 años del Fuerte de San Juan de Ulúa, en el Puerto de Veracruz.

«El 23 de noviembre viene a San Juan de Ulúa, el aniversario de los 200 años”.

Por último, sobre el encontronazo entre el diputado de oposición Héctor Yunes Landa y su secretario de Finanzas, Miguel Reyes, en el marco de la comparecencia por la glosa del Primer Informe de Gobierno, dijo que no tenía ningún comentario.