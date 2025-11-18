Se intensifica el frío en zonas serranas de Veracruz; reportan heladas y hasta -3°C

noviembre 18, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Las bajas temperaturas continúan afectando a la zona montañosa y serrana de Veracruz, donde se registraron valores por debajo de los cero grados Celsius, informó el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de la jefa de Meteorología, Jessica Luna Lagunes.

De acuerdo con el más reciente reporte, durante las últimas 24 horas se presentó la temperatura más baja de la actual temporada invernal, alcanzando -3°C en regiones altas del estado.

Además, habitantes de Zalayeta, municipio de Perote, reportaron heladas tras descender hasta -2°C, mientras que en La Joya, Acajete, el termómetro bajó a 6°C.

Durante la mañana de este martes también se registraron temperaturas de 8.4°C en Xalapa (estación Seminario), 8°C en Huatusco, 8.5°C en Tlaquilpa, 9°C en Acatlán y Las Vigas, 9.5°C en Piletas, y 9.8°C en Briones, Coatepec.

Advirtió que las condiciones de frío y posibles heladas podrían mantenerse hasta mediados de la semana, principalmente en zonas como las faldas del Cofre de Perote, el Pico de Orizaba, la Sierra de Zongolica y Huayacocotla, donde se espera que continúe el ambiente gélido durante el amanecer.

«Esperamos que las heladas todavía pudieran presentarse por lo menos hasta mediados de esta semana en la zona del Cofre de Perote, el Pico de Orizaba, Sierra de Zongolica hacia la sierra de Huayacocotla», agregó.