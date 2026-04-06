Se iniciará censo de pescadores afectados por presencia de hidrocarburos

abril 6, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver. – De acuerdo a la gobernadora Rocío Nahle García, las autoridades de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal iniciaron el censo de pescadores afectados por el derrame de hidrocarburo en el litoral veracruzano, a fin de entregar los 15 mil pesos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, en conferencia de prensa, la mandataria de Veracruz indicó que su gobierno cumplirá con la entrega del apoyo de 4 mil pesos a 25 mil pescadores de la entidad, al que se comprometió a inicios del mes de marzo, cuando recibieron los recursos del programa federal Bienpesca.

Lo anterior, luego de la manifestación de pescadores en la zona de Pajapan, quienes aseguraron que estos recursos serán insuficientes para salir adelante tras las afectaciones.

“Hoy en la mañana ya ella (presidenta Sheinbaum) dio a conocer el reporte del censo del Bienestar, ellos mandan a censar, se que ya inició y llega directamente por Bienestar, por su tarjeta, sin intermediarios y ese censo lo levantan directamente con los afectados”.

Sobre la manifestación del domingo en Pajapan, dejó en claro que se vive en un estado de derecho y en un país de libertades, por lo que cada quien se puede manifestar pacíficamente, además estuvo atenta a las demandas de algunos ciudadanos.