Se destraban titulos en el Tecnológico de Juan Rodríguez Clara

diciembre 13, 2025

El director del Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, Giovanni Landa Morales, confirmó que se logró reactivar el proceso de titulación en beneficio de los egresados de la institución.

Con lo anterior, dijo, se logró emitir 110 títulos profesionales en beneficio de igual número de egresados, que tenían problemas con obtener su certificado de estudios concluidos.

Mencionó, que el compromiso de la actual administración fortalece la educación superior en la región, “Hoy demostramos que cuando hay voluntad, se avanza. La titulación vuelve a ser una realidad en nuestro Tecnológico”.

Landa Morales, reiteró que continuarán trabajando para que no se vuelvan a detener los procesos que son esenciales para el futuro profesional de los estudiantes.

Finalmente, agregó que la entrega de los más de 100 títulos, el Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara consolida su compromiso con la formación de jóvenes y con el desarrollo del sur de Veracruz.