Se construirán dos penales más en Veracruz, confirma secretario de SSP

agosto 22, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.-Ante los problemas de sobrepoblación penitenciaria en Veracruz, se contempla la construcción de dos centros de Reinserción social, uno de ellos, posiblemente en la zona de Medellín, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Alfonso Reyes Garcés.

En entrevista, el funcionario estatal indicó que se refuerza la seguridad en los 17 penales que están en operación en Veracruz, pero evitó responder si fueron drones los que arrojaron artefactos explosivos al penal de Tuxpan.

“Tenemos alrededor de un 14 por ciento de sobrepoblación en los penales y por eso la gobernadora ya autorizó que se elabore el proyecto para la construcción de dos penales más que nos permitan abatir el tema de la sobrepoblación, eso mejorará cuantitativamente”.

Tras su participación en el Acto de Reconocimiento y Ofrecimiento de Disculpa Pública en Úrsulo Galván,, dijo que la mandataria autorizó una fuerte inversión para el mejoramiento de la seguridad física de los penales.

“Es cuestión de tiempo, todos los procesos administrativos que conlleva una licitación grande, pero ya está autorizado el recurso. Semar nos está apoyando con equipos especializados y en ese sentido vamos”.

MOTÍN EN EL PENAL DE TUXPAN

Por otra parte, al referirse al motín que se registró en el penal de Tuxpan, al norte de la entidad veracruzana, el pasado 2 de agosto, dijo que sin las Fiscalías General del Estado y de la República, las encargadas de las investigaciones sobre el tema.

Además, rechazó que durante este evento se haya fugado algún reo, pero sí se hizo una reubicación de algunas personas privadas de su libertad a Ceferesos federales.

Y sobre las requisas que se ha hecho en los penales, aseguró que no se encontraron armas de fuego, aunque si algunas “varitas para tejer”, rastrillos y puntas fabricadas por ellos.