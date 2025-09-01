SCJN publica foto oficial de sus nuevos ministros

septiembre 1, 2025

Fue tomada el 20 de agosto y en ella se observa a Hugo Aguilar con un bordado especial como homenaje a los pueblos indígenas

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer este lunes la fotografía oficial de los nueve ministros que integraran desde este 1 de septiembre el máximo tribunal tras haber sido elegidos mediante voto popular.

Seis de ellos vistieron por primera vez la toga ministerial, entre ellos Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la Corte, quien incorporó en su indumentaria un bordado especial como homenaje a los pueblos indígenas.

En la imagen difundida por el máximo tribunal, Aguilar Ortiz aparece al centro de la primera fila, acompañado por las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González y Loretta Ortiz Ahlf.

En la segunda fila, de pie, se observan Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzos y Sara Irene Herrerías Guerra.

Con esta integración, la Corte inicia una nueva etapa marcada por la legitimidad del sufragio ciudadano y la presencia de perfiles que llegan al cargo desde distintos ámbitos de la vida pública.