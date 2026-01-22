Sarampión reaparece en México; UNAM llama a vacunarse

enero 22, 2026

Redacción/Xalapa. El sarampión, enfermedad que México había logrado erradicar, registra un nuevo repunte que mantiene en alerta a autoridades de salud.

En entrevista para En Contacto, el investigador de la UNAM Héctor Hernández Bringas advirtió que el brote podría agravarse si no se recupera la cobertura de vacunación, la cual bajó del 95% a niveles de 68% durante la pandemia y actualmente ronda el 80%, aún insuficiente.

El especialista señaló que las complicaciones más graves se presentan principalmente en niñas y niños pequeños, por lo que pidió acudir de inmediato a completar esquemas y reforzar medidas preventivas como higiene, sana distancia y uso de cubrebocas en espacios de riesgo.