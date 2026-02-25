¿Sabías que en México existe una plataforma para reportar situaciones de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes?

¿Sabías que en México existe una plataforma para reportar situaciones de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes?

febrero 24, 2026

Te Protejo México y diversas organizaciones de la sociedad civil convocan al 5° Encuentro Internacional por un Mundo Digital y Libre de Violencia Sexual Infantil, con el objetivo de dialogar sobre soluciones y corresponsabilidad en la protección de la niñez en el entorno digital.

Actualmente, el Material de Abuso Sexual Infantil (o la mal llamada “pornografía infantil”) se está detectando, denunciando y eliminando a niveles récord. A nivel mundial, se reciben 2,5 millones de denuncias de presuntos casos de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) al año. Estas cifras son una muestra del enorme volumen de MASI que circula en plataformas y redes, y del crecimiento de los reportes en años recientes.

Ante esta problemática, en 2022 se creó Te Protejo México, una plataforma digital, anónima y gratuita para reportar imágenes de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes.

En Te Protejo México se puede reportar cualquier situación de violencia sexual infantil: imágenes o videos de abuso, explotación sexual, grooming, extorsión sexual, solicitudes de fotos íntimas, transmisiones en vivo, riesgos en videojuegos, chats o plataformas donde participen personas menores de 18 años. El reporte se realiza en el sitio web www.teprotejomexico.org y en la App móvil que está disponible en iOS y Android.

El 5° Encuentro Internacional por un Mundo Digital y Libre de Violencia Sexual Infantil tendrá lugar el miércoles 25 de febrero, a las 9:00 am, en el Hotel Fiesta Americana Reforma (Av. Paseo de la Reforma 80, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc).

El Encuentro es organizado de manera conjunta por Fundación Freedom, Te Protejo México, Reinserta, Guardianes, Fundación PAS, ChildFund México y Educando en Red.

Entre las personalidades que participarán en el evento se encuentran Fernando Landeros (Presidente de Fundación Freedom), Eduardo Cruz Moguel (Sobreviviente y representante de México en INHOPE), Saskia Niño de Rivera (Fundadora de Reinserta), John Shehan (Encargado de Crímenes Sexuales cometidos contra Niños en el National Center for Missing & Exploited Children) y Cornelius Williams (especialista en infancias y ex Jefe Global de UNICEF), entre muchas otras personalidades de la sociedad civil y creadores de contenido. Se anexa programa para mayor referencia.