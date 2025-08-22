Rusia niega encuentro previsto entre Putin y Zelensky

agosto 22, 2025

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que no han acordado ningún encuentro entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner un límite de dos semanas al Kremlin para poner fin al conflicto.

Este viernes 22 de agosto, el canciller ruso concedió una entrevista al canal de televisión estadounidense NBC News, en la cual confesó que el mandatario ruso no está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, debido a que en primer lugar no hay una agenda para el encuentro.

Las declaraciones de Sergéi Lavrov surgen después de que Donald Trump afirmase que había logrado coordinar a los líderes de ambas facciones beligerantes para una cumbre, después de haberse reunido con Vladimir Putin el pasado viernes en Alaska, y con Zelensky este lunes 18 de agosto, junto con el resto de líderes europeos.

En palabras de Lavrov, en el último encuentro los líderes europeos trataron de convencer al dignatario estadounidensede que cambie su postura en torno a la guerra de Ucrania, mientras que el segundo trató de convencer a los primeros de aceptar ciertas condiciones, como la garantía de que Ucrania no formará parte de la OTAN.

Por otro lado, el mandatario ucraniano ha afirmado que el único que puede poner un alto a la ofensiva rusa en la guerra de Ucrania es Donald Trump, pues el primero se sigue negando a negociar directamente con Moscú, por lo que está más a favor de una cumbre trilateral.