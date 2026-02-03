Rocío Nahle acompaña al pueblo de Tlacotalpan en el día de La Candelaria

febrero 2, 2026

Tlacotalpan, Ver., lunes 02 de febrero de 2026.– La gobernadora Rocío Nahle García encabezó las actividades programadas en el marco de las fiestas de La Candelaria, una de las celebraciones religiosas y culturales más representativas de Veracruz, que cada año fortalecen la identidad y las tradiciones del pueblo tlacotalpeño.

Acompañada por el presidente municipal, Christian Romero Pérez; la secretaria de Cultura, Xóchitl Molina González; el secretario de Turismo, Igor Rojí López, así como por habitantes de la región, recorrió la Expo Venta Artesanal, Gastronómica y Editorial, así como la Ruta del Café, dispuestas por el Gobierno del Estado como espacios para promover el trabajo de productores locales, impulsar la economía regional y visibilizar la riqueza cultural veracruzana.

Como parte de su agenda, visitó el Foro Cultural del Sotavento, que se desarrolla en el Centro Cultural Agustín Lara, sede de esta expo venta, consolidado como un punto de encuentro para la reflexión, la difusión y el intercambio cultural en torno a la música, la literatura y las expresiones tradicionales de la región.

Durante su estancia, también disfrutó de las presentaciones artísticas de grupos soneros en las plazas Martha e Hidalgo, espacios emblemáticos que reúnen a músicos y versadores provenientes de distintas regiones del estado y del país, quienes acuden de manera especial para participar en las festividades.

Posteriormente, la Gobernadora recorrió las principales calles de Tlacotalpan, ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, donde saludó a las familias y recibió el afecto y la calidez de la población.