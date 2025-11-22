Restituyen a notaría pública su patente en Poza Rica

noviembre 22, 2025

Isabel Ortega. Xalapa, Ver.- Maythé Susana López León recuperó la patente de la Notaría Pública Número 1 de la Séptima Demarcación Notarial, con sede en Poza Rica, luego de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz lo ordenara.

Después de más de tres años de litigio por su destitución, Al resolver los autos del Toca de Revisión 39/2025/PII-1 y su acumulado 40/2025/PI, el Tribunal instruyó a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, así como al Secretario de Gobierno, a devolver a la fedataria el ejercicio pleno de la función notarial:

“Restituir a la actora en el uso y goce de sus derechos violados, restituyéndole su derecho al ejercicio de la función notarial, para el efecto de que continúe ejerciendo su cargo de Notaria Pública, en la Notaría donde se venía desempeñando”.

El conflicto se originó en junio de 2022, cuando una visita de inspección concluyó que López León actuó con negligencia, prestaba un servicio deficiente y mantenía conductas reiteradas contrarias a la ley, lo que presuntamente ponía en riesgo el patrimonio de los usuarios.

Con ese dictamen, el entonces secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, ordenó cancelar la patente y cerrar la Notaría.

Sin embargo, al revisar el recurso de la fedataria, los magistrados determinaron que sus derechos fueron vulnerados durante el procedimiento.

Por ello, ordenaron a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías entregar de inmediato el protocolo notarial —folios, libros, apéndices, sellos, registros, índices, kinegramas, papel seguridad y todos los elementos inherentes a la función— y permitir la reapertura de la oficina.

Con esta resolución, a partir de este sábado la Notaría Pública Número 1 recupera formalmente su patente y Maythé Susana López León retoma plenamente la titularidad y el ejercicio de la función notarial en Poza Rica.